Verso Milan-Juve: possibile titolarità per Paquetà

Archiviata la grande vittoria esterna contro la Lazio, in casa Milan è già tempo di pensare alla Juventus. Pioli è consapevole che, nonostante la caratura dell’avversario, non può permettersi di spremere troppo i suoi giocatori, visto che sabato ci sarà anche lo scontro diretto contro il Napoli. Sarà dunque necessario far rifiatare alcuni elementi chiave.

Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, infatti, l’allenatore rossonero starebbe pensando di lasciare a riposo Hakan Calhanoglu e schierare Lucas Paquetà dal primo minuto. Il turco, nonostante abbia smaltito la contusione subita sabato sera all’Olimpico, tirerà il fiato in vista del delicato match del San Paolo di sabato sera. Chance importante, invece, per il brasiliano che dovrà dare continuità alle proprie prestazioni viste fino a questo momento.