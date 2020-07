Zielinski: “Contro il Milan sarà una partita molto difficile però bella da giocare”

Il centrocampista partenopeo, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della avversaria del Napoli in Serie A, il Milan. Le sue parole:

“Che partita mi aspetto? Una partita di due squadre forti. Il Milan ha dimostrato che è un’ottima squadra contro la Juve, erano sotto di 2-0 e hanno vinto 4-2 quindi sicuramente sarà una partita molto difficile però bella da giocare. Se facciamo quello step mentale secondo me possiamo veramente guardare in alto e toglierci tante soddisfazioni in futuro“