Zigic saluta il Milan: “Ringrazio tutti per questi due anni”

Con un post su Instagram Sandra Zigic, difensore del Milan Femminile, ha annunciato il suo addio dal club rossonero. Le sue parole:

“Prima di tutto voglio ringraziare tutti per due stagioni indimenticabili, specialmente lo staff medico, quello dei media e le persone che erano sempre pronte ad aiutare e dare una mano. Voglio anche ringraziare tutte le mie compagne che sono diventate amiche per la vita. Sfortunatamente la mia storia col Milan è giunta al termine, auguro alle rossonere tutta la fortuna possibile per la prossima stagione e di raggiungere finalmente la Champions League. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi, sono stati i migliori e mi hanno fatto capire che quello che facciamo sul campo è importante e raggiunge tante persone meravigliose. Eravate presenti in ogni gara, non importa quale fosse il tempo, cantando sempre e soffiando sempre il vento sulle nostre vele. Tutto quello che facciamo è per voi tifosi, spero che con le mie prestazioni possa avervi dato un sorriso“.