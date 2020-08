Ac Milan – Comunicato ufficiale: Ibrahimovic rinnova fino al 2021

Il Milan ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino al 2021. Ecco il comunicato ufficiale:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovićestendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Il campione svedese prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite (tra campionato e Coppa Italia) e valicando la pietra miliare delle 100 presenze in rossonero.

Zlatan Ibrahimović, nella giornata di oggi, si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale.”