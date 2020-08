Ag. Calabria: “Futuro in Spagna? Valuteremo con calma e ne parleremo col Milan”

Mentre a Casa Milan si continua a lavorare sul fronte rinnovi e sui primi innesti in vista della prossima stagione, il club rossonero guarda anche alle prime possibili cessioni. Uno dei nomi più caldi in uscita sembra essere quello di Davide Calabria: la sua cessione garantirebbe una grande plusvalenza, essendo un prodotto delle giovanili rossonere.

A tal proposito, il neo agente del terzino, Miguel Alfaro, ha parlato così ai microfoni di Calciomercato.it:

“Davide ha concluso la stagione a grandi livelli e in un ottimo momento collettivo. Pensa solo a continuare così e a farsi trovare pronto per dare il massimo. La realtà è che per età, rendimento e situazione contrattuale, è un profilo molto attraente. Non è facile aver giocato più di 100 gare in un club con le ambizioni del Milan venendo dal settore giovanile. In questo momento direi che non ci sono opzioni prioritarie per Davide, nonostante ciò che si sta commentando sui giornali riguardo il suo futuro e il mercato spagnolo. Valuteremo con calma e ne parleremo col Milan”.