In questi giorni il nome di Omar Alderete, difensore classe 1996 del Basilea, è stato accostato con una certa insistenza al Milan. Indiscrezioni provenienti dal Paraguay parlano addirittura di trattativa in fase avanzata per portare il giocatore alla corte di Pioli.

Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’, però, queste voci sono state smentite dall’entourage di Alderete. Il giocatore era stato proposto ai rossoneri nella sessione invernale di mercato ma alla fine non si fece più nulla.