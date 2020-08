AS – Il Milan seduce Brahim

Da giorni, la notizia di Brahim Diaz come nome caldo in orbita Milan, si alimenta sempre più di indiscrezioni e notizie. Quella di oggi ha un peso specifico importante. A parlare di questa trattativa è AS, quotidiano vicinissimo alle vicende di “casa Real”.

Secondo il quotidiano di Madrid, nelle ultime ore la dirigenza rossonera avrebbe trovato un accordo con il talento blancos. Il ragazzo sarebbe sedotto dall’ idea di indossare la maglia rossonera. La prospettiva di giocare con continuità in serie A e in Europa in vista anche dell’ Euro Cup U21 e delle Olimpiadi del prossimo anno, e di giocare con la maglia del Milan, allettano tanto il talento classe 1999.

Il problema è nella formula d’ acquisto. Il Real Madrid spinge per un prestito secco proprio perché crede nelle qualità del ragazzo al contrario il Milan propende per un prestito con diritto di riscatto. AS parla di un accordo che non sarà difficile da trovare visti gli ottimi rapporti tra i due club e già nelle prossime ore avverrà un incontro tra le parti per trovare l’ intesa. In Spagna danno un Milan vicino a portare a casa Brahim Diaz e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità.