Aurier, anche il Bayer Leverkusen sul terzino del Tottenham

Il Milan sta lavorando per migliorare la rosa, e tra i principali obiettivi dei rossoneri c’è il terzino destro del Tottenham Serge Aurier, che ha portato a referto 45 presenze e 2 reti in tutte le competizioni con la maglia degli Spurs nell’ultima stagione.

Nonostante diverse fonti in giornata abbiano riportata l’imminente chiusura del trasferimento del francese all’ombra di San Siro, Sky Sports UK riporta che anche il Bayer Leverkusen abbia richiesto informazioni al Tottenham. La trattativa non è ancora iniziata e al momento si parla di semplici sondaggi tra le dirigenze: futuro del terzino ancora in bilico, col Milan alla porta.