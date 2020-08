Aurier-Milan, dall’Inghilterra la conferma di un affare possibile

È di ieri la notizia di un interesse del Milan per il terzino destro ivoriano Serge Aurier. Nel pre partita di Milan-Cagliari, l’esperto di mercato e giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, lancia la notizia, ribattuta dal nostro sito, dell’interesse concreto per il terzino destro classe ’92 in forza al Tottenham. Con Aurier, sempre secondo Di Marzio, sono stati avviati i primi contatti. “Di Aurier abbiamo parlato con il suo agente lo scorso anno. Pensiamo a finir bene la stagione, poi in queste tre settimane dobbiamo operare sul mercato” le parole sibilline del Direttore dell’ Area Tecnica Paolo Maldini che non conferma e non smentisce. Una conferma a queste voci arriva direttamente dall’Inghilterra. Il Daily Star questa mattina titola: “L’AC Milan parla apertamente con il terzino Serge Aurier del Tottenham”. Secondo i giornalisti inglesi, hanno un fondamento le voci provenienti dall’ Italia visto che gli Spurs sono alla ricerca di un terzino destro e hanno fissato il prezzo per il loro calciatore, circa 15 milioni. Aurier è sul mercato. Il Milan è molto interessato e ne sta parlando da tempo ma occhio all’inserimento del Monaco.