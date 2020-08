Bakayoko, Pessina e un terzino destro: gli obiettivi del Milan

In attesa di definire i rinnovi a Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma, il Milan pensa anche alle mosse da compiere sul mercato per regalare a Pioli una rosa competitiva. L’edizione odierna di ‘Sport Mediaset’, ha fatto il punto sugli obiettivi rossoneri a partire dal centrocampo fino alla questione terzino destro, passando per il reparto centrale di difesa.

Da ormai qualche giorno, il Diavolo ha trovato l’accordo con Bakayoko, desideroso di rivestire la maglia rossonera ma l’ostacolo più duro resta il Chelsea che, nonostante consideri il giocatore un esubero, non ha intenzione di accontentare facilmente i rossoneri sul costo del cartellino. Nel mentre, la pista Florentino Luis si è complicata in quanto, pare che il Benfica voglia puntare sul ragazzo. Ecco allora l’alternativa low cost Matteo Pessina. Il ragazzo è di proprietà dell’Atalanta, ma i rossoneri detengono il 50% sulla futura rivendita del centrocampista: valutazione sui 12 milioni, pista dunque decisamente percorribile.

Discorso difesa: il Milan punta forte su Aurier per la corsia di destra ma il Tottenham lo valuta 23 milioni di euro, cifra giudicata eccessiva dal diavolo e pista momentaneamente in stand by. In stand by anche la il reparto centrale: i rossoneri vogliono Milenkovic ma la Fiorentina non vuole cederlo ad una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Ragion per cui la società rossonera prova a guardarsi altrove: nelle ultime ore infatti è spuntato il nome di Maksimovic. Intanto, dagli studi ‘Sky Sport’, Fabio Capello elogia Thiago Silva, tra l’altro in scadenza di contratto con il PSG, sostenendo che il brasiliano potrebbe giocare ancora ad alti livelli in Italia: la suggestione Thiago al Milan potrebbe non essere poi così irreale…