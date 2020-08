Baresi: “San Siro è un monumento della città di Milano”

Franco Baresi, ex storico capitano rossonero, ha parlato ai microfoni del Daily Mail. Queste le sue dichiarazioni legate a San Siro.

Sul suo passato a San Siro con il Milan: “San Siro è stata gran parte della mia vita. Ho passato tutta la mia carriera lì, sin da quando ho 20 anni. E’ stata la mia casa dove ho affrontato tutti i tipi di emozioni e successi possibili. Questo stadio rappresenta una parte della storia di questa città, è un monumento e un museo. Ha un posto speciale nel mio cuore.”

Sul suo arrivo a San Siro e sulle partite giocate: “Sono arrivato qui a 18 anni e mi sono ritirato a 37. Non ho mai giocato una finale a San Siro ma sono stato protagonista di grandi partite su questo campo come i tanti derby giocati che sono sempre speciali per la città di Milano. Ricordo tantissime partite europee, in particolare la bellissima vittoria per 5-0 sul Real Madrid. Una partita che i tifosi rossoneri ricordano ancora oggi”

Sulla sua partita d’addio “Sono stato fortunato ad avere una partita d’addio per il mio ritiro. E’ stata una grande esperienza vedere così tanto rispetto e amore da tutti, è stata una grande notte in cui ho ri-vissuto i 20 anni della mia carriera.”