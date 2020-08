Bennacer: “Guardo molto Verratti e Thiago Alcantara. Ibra ti rende un giocatore migliore”

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di The Athletic. Queste le sue risposte alle domande:

Sul ruolo da regista che ricopre.

“Di questo ruolo mi piace ogni cosa, sono al centro di tutto. In Italia è il mio secondo anno da regista, ci sto ancora lavorando. Sto migliorando, imparando molto. Devo servire la palla il più veloce possibile, per farlo devo essere concentrato quando ricevo palla, devo sempre essere in zona e leggere il gioco. Il mio ruolo è in difesa, conquista del pallone e aiuto alla squadra a imporsi sull’avversario”.

Sui giocatori a cui si ispira.

“Sto migliorando, imparando molto. Guardo molto Marco Verratti e Thiago Alcantara. Thiago è molto, molto forte.”

Su Ibrahimovic.

“Mi sento un po’ più libero. Lui chiede di essere perfetti sempre, se sei intorno a Zlatan non puoi commettere errori. Ti rende un giocatore migliore. Quando lui vuole la palla, non gliela passo, altrimenti avrà più tocchi di me (ride, ndr). Scherzo. Quando hai in campo un giocatore come lui, cerchi di fargli avere la palla più velocemente possibile anche se ci sono altre soluzioni. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda, io gli do la palla così lui può fare quello che vuole. Lo cerco molto”

Sullo stadio vuoto.

“Milan meglio senza pubblico? Sicuramente uno stadio e un pubblico sono esigenti, ma a me piace la folla e la pressione”