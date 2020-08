Biasin: “Il Milan ha finalmente le idee chiare”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan e del progetto che sembra essere presente dopo troppi anni di fallimenti. Ha parlato anche del mercato del Milan che dovrà affiancare a Ibra dei rinforzi sulla destra e una punta che faccia da alternativa allo svedese. Queste le sue parole:

“Il Milan ha le idee chiare. Dopo tanti anni passati a scrivere l’ esatto contrario è già molto. Il diavolo andrà avanti con Ibra, cerca rinforzi a destra, prenderà un’ altra punta. Innesti logici per una squadra che finalmente non deve più ripartire da zero, ma può ragionare su pedine mirate. Questa cosa difficilmente la renderà una squadra da in grado di ambire al titolo, ma a uno dei primi quattro posti sì. Dopo gli anni dei disastri gestionali è già molto“.