Biglia si avvicina al Torino

Il Torino di Giampaolo comincia a prendere forma. Dopo l’ufficialità di Ricardo Rodriguez, i granata si stanno muovendo per un altro ex rossonero: si tratta di Lucas Biglia attualmente svincolato. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista argentino pare che abbia gradito l’offerta del del club piemontese e nelle prossime ore darà la risposta definitiva.

L’ex capitano della Lazio, dopo tre stagioni tutt’altro che esaltanti al Milan (per via anche dei continui problemi fisici), potrebbe avere una nuova chance di riscatto in Serie A con Giampaolo che è un suo grande estimatore. Biglia dunque si avvicina al Torino.