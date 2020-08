Secondo quanto riportato dal noto quotidiano tedesco Bild, la permanenza di Andrè Silva in Germania è sempre più vicina. Infatti oltre ai continui contatti tra la dirigenza rossonera e l’agente di Rebic, sono in atto anche quelli tra l’Eintracht Francoforte e l’entourage del portoghese. Gli stessi club hanno già trovato un principio di accordo, restano da limare soltanto alcuni dettagli per chiudere la trattativa.