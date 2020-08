Bonaventura-Milan è addio: le ipotesi per il futuro

Alla fine di questa stagione è scaduto il contratto di Giacomo Bonaventura con il Milan che, nonostante le buone prestazioni, ha deciso di non rinnovargli il contratto.

L’avventura di Jack con la maglia rossonera termina in un San Siro vuoto che non ha potuto neanche onorarlo come avrebbe meritato.

Il giocatore lascia con amarezza dato che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si aspettava un rinnovo che non è arrivato. Le strade per lui ora sono due: il ritorno all’ Atalanta o un ricco biennale con il Benevento.