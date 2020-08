Giacomo Bonaventura è stato convocato in nazionale da Roberto Mancini, un ritorno particolare se si considera che il centrocampista è svincolato e non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione. La convocazione sarà di certo una soddisfazione per l’ex giocatore rossonero, che tornerà a vestire la maglia azzurra dopo quasi due anni.