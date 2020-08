Solo, pensieroso in mezzo a San Siro a fine gara. Jack Bonaventura, da grande professionista lascia il Milan. Il bilancio è molto positivo, in rossonero dal 2014 dopo essere arrivato dall’Atalanta, ha collezionato 184 presenze in tutte le competizioni, 13731 minuti e conditi da 35 gol e 30 assist. In questa stagione per lui tre reti e sei assist. Ora il suo futuro è lontano da Milano ma ancora da decidere dove.

Fonte dati: Transfermarkt.com