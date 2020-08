Branca: “Ibra non corre più come prima, ma è di un altro livello per cui non fa neanche fatica”

L’ex dirigente dell’Inter, Marco Branca, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole:

“Avrei mai immaginato di vedere Ibrahimovic ancora in Serie A a 39 anni? Assolutamente sì: è un campione, da qualsiasi punto di vista. Iper-professionista, si è sempre curato molto bene, non aveva nessun vizio e già dalla nascita era fortissimo. Piano piano, nella Juve e poi da noi, ha imparato a fare l’attaccante vero, visto che prima gli piaceva tantissimo soprattutto far segnare. Da noi ha imparato a fare tanti gol, nella vita di un bomber quello conta e bisogna fare la differenza con i numeri. Non corre più come prima, ma basta e avanza: è di un altro livello, per cui non fa neanche fatica“.