Calciomercato Milan, Di Marzio: “Sia Ibrahimovic che la società vogliono il rinnovo, Bakayoko vuole tornare al Milan”

Il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato, interpellato sul mercato del Milan e delle sue trattative ha risposto: “Ibrahimovic vuole essere il giocatore più pagato del Milan perchè pensa di meritare di essere il primo nella gerarchia degli stipendi dei rossoneri. Il Milan ha fatto la sua offerta, Ibra ha fatto la sua controrichiesta ma la distanza è assolutamente colmabile, quindi credo che nei prossimi giorni si possa arrivare all’accordo definitivo e a quell’intesa che entrambe le parti desiderano, i presupposti ci sono. Per quanto riguarda Bakayoko, nei riscontri che abbiamo con gli agenti, la trattativa non è ancora conclusa ma ci sono forti segnali della volontà di Bakayoko di tornare al Milan: i rossoneri e il Chelsea devono trovare un accordo che, ad oggi, non è stato ancora trovato”