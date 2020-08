Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di TuttoSport di diverse tematiche. Queste le sue dichiarazioni sulla stagione dei rossoneri: “Il Milan? Lo ha cambiato Pioli, non Ibra. Zlatan, però, ha aggiunto sfrontatezza e con la sua leadership trascina tutti. Non mi stupisce: quando era un bambino, ai tempi della Juventus, ha imparato da me a essere un leader.”