Zlatan Ibrahimovic non si è presentato al raduno di Milanello, visto che il giocatore non ha raggiunto l’accordo ancora per il prolungamento del contratto con il Milan. Lo svedese, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe rimasto “offeso” dal bonus legato alle presenze, imprescindibile per il club rossonero, in virtù del periodo storico che stiamo vivendo e considerando un’eventuale nuova interruzione del campionato.