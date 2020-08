Zlatan Ibrahimovic resterà ancora un altro anno al Milan. Il campione svedese, insieme al suo agente Mino Raiola, ha trovato l’accordo per continuare a vestire la maglia rossonera. 6,5 mln di euro per una stagione più mezzo milione di bonus per la qualificazione in Champions League. Non c’è ancora la firma ma quella arriverà nel weekend quando Ibra tornerà dalla Svezia. Lo riferisce il Corriere della Sera.