“Il Milan non si ferma” – scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport in prima pagina. I rossoneri non solo hanno trovato l’accordo con Zlatan Ibrahimovic ma sono molto vicini alla chiusura per Brahim Diaz dal Real Madrid. Inoltre nelle ultime ore c’è stata anche un’accelerata per Sandro Tonali. Insomma finalmente pare stia tornando il diavolo.