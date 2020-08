CdS – Pirlo vuole Nesta come collaboratore alla Juventus

Andrea Pirlo è al lavoro per completare il suo staff tecnico. L’allenatore della Juventus vuole dei collaboratori all’altezza e ha già contattato personalmente Igor Tudor, ottenendone l’adesione al suo progetto.

Il Corriere dello Sport svela tuttavia che la “campagna acquisti” potrebbe non fermarsi qui perché Pirlo ha chiesto ad Alessandro Nesta di seguirlo sulla panchina della Vecchia Signora. L’ex difensore è attualmente l’allenatore del Frosinone, che nonostante il complessivo 1-1 in finale play-off non è salito in Serie A a causa del peggior piazzamento in classifica (ultimo tra le qualificate alla post season).