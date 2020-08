CdS – Ritocco in arrivo per Calhanoglu, su di lui molti corteggiamenti

La rinascita dopo il lockdown, e numeri da vero trequartista. Il Milan si sta godendo Hakan Calhanoglu, ma la domanda che si fa il Corriere dello Sport è ancora per quanto. Il turco ha ancora un anno di contratto e la sua intenzione sarebbe quella di rinnovare. La società per ora non ha ancora proposto un’offerta di rinnovo, ma ci sono segnali positivi. L’agente di Calhanoglu ha incontrato in queste settimane la dirigenza, con l’obiettivo di mantenere lo stipendio attuale con l’aggiunta di bonus, come per esempio il raggiungimento della Champions League. La volontà di continuare c’è, ma attenzione ai tanti corteggiamenti per il giocatore.