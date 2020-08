CorSera – Ibrahimovic e la Champions gli obiettivi per la prossima stagione

L’infinita stagione 2019/2020 è giunta al termine, ma c’è poco tempo e bisogna già guardare alla prossima. Come si è visto in questo finale di stagione, le priorità del Milan sono chiare, così come gli obiettivi del prossimo anno. In primo luogo, la permanenza di Zlatan Ibrahimovic è assolutamente da confermare, con società e agenti che si dovrebbero incontrare a breve per decidere le sorti dello svedese, che vorrebbe rimanere.

Poi, il posizionamento tra le prime quattro. Sì, perché dopo due anni di Europa League, prima mancata per motivi burocratici e poi conquistata sul campo, ecco che il Milan vuole fare un gradino più alto, la Champions League. infine, Maldini cerca difensori e un centrocampista. Lo riporta il Corriere della Sera