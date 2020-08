Finalmente, Ibra si è convinto. I rossoneri hanno fatto passi incontro allo svedese, ed oggi, come riporta il Corriere della Sera, dovrebbe essere il giorno in cui si mette tutto nero su bianco. Oggi il neo numero 11 è atteso a Casa Milan per la firma del nuovo contratto, un anno a 7 milioni, cifra che il Milan spera di aver ben speso.