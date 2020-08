CorSera – Il Milan riparte senza Ibra. Filtra ottimismo per il rinnovo

Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, il Milan inizierà il ritiro e i test fisici in vista della ripresa degli allenamenti senza il suo trascinatore: Zlatan Ibrahimovic che non avendo rinnovato il contratto ora è svincolato. . Lo svedese continua a pretende 7 milioni di euro netti, mentre il Milan arriva fino a 6 milioni.

Filtra ottimismo. Se Ibra vorrà proseguire il percorso in rossonero, dovrà accettare di inserire qualche bonus nel contratto, mentre il club milanista dovrà alzare la sua offerta. Solitamente, queste vicende si chiudono a metà strada, quindi un ingaggio da 6,5 milioni potrebbe essere il giusto compromesso.