Covid 19, aumentano i positivi in Serie A

Non abbiamo fatto in tempo a lasciarci alle spalle la travagliata stagione scorsa che lo spettro del Covid 19, ripiomba nel mondo del calcio. Dopo la riscontrata positività dei tre giocatori del Cagliari che ha obbligato la società sarda a rinviare il ritiro e di Mirante, portiere della Roma, nella giornata odierna si è, purtroppo, aggiornato il bollettino medico della serie A. Nei test, come da protocollo medico, prima del ritiro, sono risultati positivi Petagna del Napoli, Boga del Sassuolo, due calciatori del Torino (non comunicati i nominativi dalla società) e anche un tesserato della neo retrocessa Brescia. Tutti casi asintomatici, prontamente messi in isolamento come da protocollo. Nessuna presa di posizione ufficiale da parte di Figc e Lega Calcio che comunque fanno trapelare moderata tranquillità in vista dell’ imminente stagione calcistica. Dal meeting di Rimini è il dimissionario Presidente dell’ Aic, Damiano Tommasi, a rilasciare una brevissima dichiarazione: “Per il prossimo campionato c’è attesa e preoccupazione”. A poche settimane dalla ripresa, alcune nubi iniziano ad addensarsi sui cieli della serie A.