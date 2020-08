Brahim Diaz sarà presto un nuovo giocatore del Milan, almeno per la prossima stagione. Sì perché il calciatore del Real Madrid arriverà in prestito ai rossoneri, con probabile diritto di riscatto per la società italiana. Un giovane giocatore che potrà essere molto utile per il Milan. Lo conferma AS questa mattina che in prima pagina scrive proprio del futuro di Brahim Diaz al Milan.