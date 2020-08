Messi per il momento rimane al Barcellona. A riportare la notizia è Josep Pedrerol, giornalista e conduttore di El Chiringuito, che con un tweet ha sostenuto che il Manchester City non vuole pagare il giocatore, Bartomeu non vuole venderlo (neanche a zero) e Messi non vuole citare in giudizio il club. Tutto è ora in fase di stallo.

