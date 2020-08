Dalla Svezia: il Milan ha chiuso per Emil Roback

Il Milan guarda al futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘SportExpressen‘, i rossoneri avrebbero acquistato Emil Roback dall’Hammarby. Attaccante, classe 2003, descritto dal DS del club come un “marcatore esperto con l’X factor”.

Il giovane svedese andrà a rinforzare la Primavera di Giunti ma non è da escludere una sua aggregazione in Prima squadra sotto l’occhio di Zlatan Ibrahimovic, co-proprietario dell’Hammarby e chissà, probabilmente il mandante di questa operazione. Roback dovrebbe arrivare a Milano in serata per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Affare da 1.5 milione di euro, battuta la concorrenza di Arsenal e Bayern Monaco