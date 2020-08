Di Marzio: “Ibra e il Milan vogliono il rinnovo. Nei prossimi due-tre giorni si saprà di più”

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni:

“La situazione è che la trattativa resta in corso, è febbrile perchè sia i tifosi del Milan che Pioli vogliono l’annuncio il prima possibile. Si sta lavorando per cercare di limare quella distanza che, secondo quanto sappiamo, non è così ampia. Nei prossimi due-tre giorni si arriverà ad una schiarita definitiva anche perchè le intenzioni comune, sia di Ibrahimovic che della società rossonera, è quella di proseguire insieme”