Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione legata al secondo portiere del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il mercato in casa Milan è incentrato anche sulla questione vice-Donnarumma. Reina, infatti, dovrebbe andare via e quindi il Milan potrebbe ritesserare Begovic. Lavori in corso, quindi, anche al Milan per dare a Pioli una squadra quasi al completo per il raduno del 24 agosto”