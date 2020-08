Di Marzio: “Tonali? Il Milan ha l’ok del giocatore e sta cercando di anticipare l’Inter”

Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione televisiva Calciomercato – L’Originale, ha parlato della volontà del Milan di prendere Sandro Tonali. Le sue parole:

“Sono giorni che parliamo dell’interesse del Milan per Tonali. Ci sono ulteriori conferme sulla volontà, da parte della società, di prendere il gioiellino del Brescia. C’è stato un incontro la scorsa settimana e nelle ultime ore i rossoneri hanno aumentato l’offerta al Brescia. C’è un derby milanese in corso per il centrocampista italiano, con il Milan che, avendo anche l’ok del giocatore, sta approfittando della pausa dell’Inter. Per la società Tonali rappresenta il classico prototipo di giocatore che questa dirigenza cerca“.