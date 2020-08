Europa League – Milan non testa di serie ai sorteggi? Ecco lo scenario

Dopo il passaggio del turno di APOEL, Malmo, Partizan e Steaua, sono ben 16 i club che parteciperanno alla prossima edizione dell’Europa League che hanno un ranking UEFA maggiore del Milan. Fino al sorteggio per il terzo turno preliminare, i rossoneri avranno la certezza di essere teste di serie, mentre per il sorteggio dei playoff c’è il serio rischio di non essere nella prima fascia dell’urna.

Per scongiurare questa ipotesi, è necessario che almeno quattro squadre non vincano nel prossimo turno, ad esclusione di Besiktas, Sporting, PSV e Viktoria Plzen che cominceranno dal terzo turno (e il loro ranking verrà mantenuto da loro o dalle avversarie che eventualmente riusciranno a superarli). Le teste di serie per i playoff possono essere infatti solamente 13.

Questi i club con ranking superiore al Milan (19.000):

Tottenham Hotspur: 85.000

Basilea: 58.500

Besiktas: 54.000

Sporting 50.000

Copenhagen CC: 42.000

PSV Eindhoven 37.000

Wolfsburg: 36.000

Viktoria Plzeň 34.000

APOEL: 27.500

BATE Borisov: 24.000

Galatasaray: 23.500

Malmö 22.000

Partizan: 22.000

Standard Liegi: 20.500

FCSB: 20.500

Granada: 20.456