Europa League – Scopriamo lo Shamrock Rovers, primo avversario europeo del Milan

Questa mattina l’ urna di Nyon ha dato la sua prima “sentenza”: è lo Shamrock Rovers l’ avversario del Milan nel secondo turno preliminare di Europa League il prossimo 17 settembre. Dal Tallaght Stadium di Dublino partirà l’ avventura europea della squadra di mister Pioli. Andiamo a scoprire insieme la storia della “Juventus d’ Irlanda”.

I bianco verdi sono la squadra più titolata d’ Irlanda con 17 campionati vinti, 24 coppe nazionali 2 coppe di Lega. Il club di Dublino fondato nel 1901, è la prima squadra irlandese (1957) a partecipare ad una competizione europea. Un battesimo non proprio fortunato visto il passivo pesantissimo: 6-0 contro il Manchester Untd. Il 26 agosto 2011 è diventata la prima squadra irlandese a raggiungere la fase a gironi di un torneo europeo dopo aver battuto il Partizan Belgrado 2-1 (d.t.s.) nella gara di ritorno di qualificazione dell’Europa League.

Si è qualificato al secondo turno dei preliminari battendo i finlandesi dell’ Ilves Tampere ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 2-2 con le reti dell’attaccante Graham Burke e del difensore Roberto Lopes. Sono allenati dal giovane allenatore irlandese Stephen Bradley e attualmente sono in testa al campionato, dopo 9 giornate, con 23 punti. Giocano un calcio molto aggressivo e rapido e hanno nell’ attaccante della nazionale Irlandese, il 26enne Graham Burke, il loro punto di forza con i suoi 31 gol in 67 match nella storia di questo club.

Unico precedente del Milan contro una squadra irlandese, risale al 1975 nei sedicesimi di finale dell’allora coppa UEFA, contro l’ Athlone Town. 0-0 all’ andata in trasferta e un netto 3-0 nel ritorno a San Siro. Per gli Hoops il 17 settembre è un appuntamento con la storia e Ibra e compagni non possono sottovalutare un match da dentro o fuori.