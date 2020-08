Federico Ferri, direttore di Sky Sport, ha commentato il lavoro di Zvonimir Boban in rossonero. Le sue parole:

“Sul merito del lavoro di Zvonimir Boban credo si possa esprimere una valutazione positiva a fine stagione, ma non dimentichiamo ciò che è successo in mezzo. Non è andato via dal Milan per non riconoscimento del suo lavoro, ma per non condivisione del progetto Rangnick“.