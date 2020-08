Dopo l’addio al Milan, Giacomo Bonaventura è in cerca di una squadra per la prossima stagione. L’ex numero 5 rossonero ha molte offerte in Serie A. Le interessate sono: Atalanta, Benevento, Lazio, Torino e soprattutto Hellas Verona, che ha offerto un biennale al calciatore e che Tuttosport dà come destinazione più quotata per il centrocampista.