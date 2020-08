Il futuro di Andrea Conti al Milan è sempre in bilico. Il terzino, nonostante le buone prestazioni dell’ultimo periodo, non convince i rossoneri a causa dei suoi problemi di natura fisica. Secondo quanto riporta ‘TuttoMercatoWeb’ questo pomeriggio, a Casa Milan, la società rossonera ha incontrato l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, per discutere del suo futuro in rossonero. Al momento, sembra che per l’ex Atalanta non siano arrivate offerte concrete.