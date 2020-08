Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dell’amichevole in programma il 5 settembre fra Milan e Monza. Queste le sue parole:

“Senza malinconia e tanto meno senso di rivincita. Grandissima felicità per vedere in campo le due maglie che ho amato. Mi auguro con tutto il cuore di vedere a fine anno il Milan in Champions e il Monza in A. Il risultato di sabato nemmeno mi interessa”.