Galliani: “Pirlo allenatore della Juve? Ha avuto culo”

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Adriano Galliani ha parlato – tra le altre cose – anche della nuova avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole:

“Pirlo allenatore della Juve? Ha avuto culo. L’ho appena sentito al telefono e rideva come un matto. Il 5 agosto ci eravamo visti a Monzello per un amichevole e gli avevo detto che avrebbe avuto una grande carriera da allenatore, ma non pensavo che dopo 3 giorni sarebbero arrivato alla prima squadra. Troppo forte, Andrea”.