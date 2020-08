Gazzetta dello Sport – Milan, necessità di rinforzi a centrocampo: occhi puntati su Pessina e Florentino

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul la situazione del centrocampo rossonero, sottolineando la necessità di rinforzi. Come evidenziato dal quotidiano, con l’addio di Biglia e Bonaventura e con le probabili cessioni di Krunic e Paquetà, Kessié e Bennacer sono gli unici punti fermi per la prossima stagione. Il Milan dunque, oltre a Bakayoko, sta seguendo anche Florentino Luis (in corso la trattativa col Benfica) e Pessina, centrocampista del Verona in prestito dall’Atalanta, sul quale il club rossonero vanta un diritto di recompra ed una percentuale del 50% sull’eventuale rivendita..