Gazzetta dello Sport – Rinnovo di Ibrahimovic ai dettagli: possibile la firma nel weekend

In casa Milan continuano le trattative per il rinnovo (importantissimo) di Zlatan Ibrahimovic e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la firma dell’attaccante potrebbe arrivare in questi giorni. Secondo il quotidiano, i legali del Milan e del giocatore starebbero definendo i dettagli del contratto, che riguardano l’aspetto economico: oltre i bonus personali (legati al numero di presenze e di gol) ce ne saranno anche alcuni legati agli obiettivi di squadra, come la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria dell’Europa League. Dunque il nuovo Milan dovrebbero ripartire proprio da Zlatan Ibrahimovic.