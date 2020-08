GdS – Ancora distanza per Ibrahimovic, oggi nuovo incontro per il rinnovo

Il tempo scorre inesorabile per il Milan, che tra una settimana radunerà i proprio giocatori a Milanello, con il dubbio Ibrahimovic sempre più insistente. La società aveva in mente il rinnovo senza particolari ostacoli, ma la distanza tra le parti è ancora grande. Il Milan propone 5 milioni, lo svedese e il suo entourage vogliono 7,5 milioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la speranza dei rossoneri è che Ibra abbassi le proprie pretese. Oggi ci sarà un nuovo incontro tra le parti, il tempo stringe e ancora si cerca una soluzione definitiva.