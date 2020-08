GdS – Bakayoko, il Chelsea convinto sulla formula per cederlo al Milan

Il Chelsea si è convinto sulla formula per cedere Bakayoko al Milan. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Nel frattempo proseguono i contatti con Chelsea e Tottenham per Bakayoko e Aurier, ormai primissime scelte di Maldini e Massara per mediana e fascia destra. Sul francese, da tempo in parola con i rossoneri (ingaggio da 3 milioni più bonus), i Blues sembrano essersi convinti sulla formula: si va verso il prestito oneroso con diritto di riscatto sui 30 milioni come vorrebbe il Milan“.