Ritorno di fiamma per le file rossonere: Tiemoué Bakayoko sta per ritornare in rossonero. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea l’accordo tra società e giocatore, con il francese disposto a ridursi drasticamente l’ingaggio: dai circa sei milioni di euro attuali ai tre più bonus che gli offre il club di via Aldo Rossi che ora dovrà però trovare l’intesa anche con il Chelsea.