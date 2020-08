Giacomo Bonaventura lascerà il Milan da svincolato. Il centrocampista rossonero, però, si aspettava un rinnovo da parte della società milanese. Adesso, dunque, il giocatore dovrà pensare ad una nuova squadra. In pole position per prelevarlo a parametro zero ci sono Atalanta e Benevento. Questo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.