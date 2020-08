GdS – Brahim Diaz al Milan, l’affare si può chiudere in fretta

Il Milan sta seriamente pensando a Brahim Diaz del Real Madrid. Un giovane calciatore da prendere in prestito per poi eventualmente riscattarlo. È questa l’intenzione dei rossoneri. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport:

“Per Brahim Diaz sia dalla sede rossonera che dalla Spagna arrivano indicazioni positive: l’affare in prestito con diritto di riscatto può chiudersi in fretta. E’ il giocatore che ora deve decidere: gli piacerebbe giocare nel Milan ma al tempo stesso non è ancora convinto di lasciare Madrid, consapevole della stima di Zidane. La formula potrebbe alla fine mettere tutti d’ accordo. Diaz ha 21 anni, prima di Zizou era cresciuto nel City di Guardiola: ha partecipato alla conquista di cinque trofei, tra Inghilterra e Spagna, ma mai da protagonista. Il Milan può offrirgli lo spazio di cui ha bisogno per affermarsi. Ci crede anche il Real: potrebbe voler inserire una clausola di riacquisto.